كيف أنقذ “مقطع فيديو” حياة سيدة ثلاثينية؟

تفاجأت الطفلة جيسيكا كيندر البالغة من العمر 7 سنوات أثناء مشاهدتها لبرامج أطفال على التلفاز بسقوط والدتها بيكي غرين البالغة من العمر 32 عاما على الأرض مغشيا عليها بعد تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة.

لتقوم على الفور برش الماء محاولة وإيقاظها، وعندما فشلت في ذلك أدركت خطورة الموقف وقامت بالاتصال بالإسعاف، وبدأت تقوم بعملية إنعاش لوالدتها تعلمتها من أحد مقاطع الفيديو التي شاهدتها على يوتيوب.

وبعد وصول فرق الإسعاف قاموا بنقل الأم إلى مستشفى برستون حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة، وأكدوا على أن الإسعافات التي قدمتها الطفلة لوالدتها لعبت دورا كبيرا في إنقاذ حياتها.

الجدير بالذكر أن دائرة خدمات الإسعاف قامت بمكافأة الطفلة جيسيكا على شجاعتها ومنحتها جائزة الشجاعة من دائرة خدمات الإسعاف، من جانبها قالت جيسيكا بأنها ترغب في أن تصبح طبيبة عندما تكبر.

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