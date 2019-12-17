إنستغرام تطور تقنية لمكافحة النصوص المسيئة

في إطار سعيها لمكافحة التنمر ووضع حد للنصوص المسيئة، قامت شركة فيسبوك بتطوير خاصية جديدة على منصة إنستغرام تعتمد على الذكاء الصناعي من أجل كشف المنشورات والفيديوهات التي تحتوي على كلمات مسيئة.

وستقوم إنستغرام بتحديد مجموعة كبيرة من الكلمات التي تم التبليغ عنها من قبل المستخدمين على أنها كلمات مسيئة.

وستعتمد إنستغرام على الذكاء الصناعي من أجل تنبيه المستخدم في حال احتوى منشوره أو مقطع الفيديو الذي يرغب بنشره على أي كلمات مخالفة أو مسيئة، ولن يكون بإمكان المستخدم نشر المنشور حتى يقوم بتعديل الكلمات المخالفة الموجودة فيه.

وتتشابه هذه الميزة مع الميزة التي أطلقتها الشركة منذ مدة للكشف عن التعليقات المسيئة قبل نشرها، ومنع نشرها إلا في حال قام المستخدم بتعديلها لتتوافق مع شروط إنستغرام.

الجدير بالذكر أن إنستغرام ستتيح الميزة حاليا في بعض الدول على أن تصل لكافة أنحاء في العالم بشكل تدريجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية