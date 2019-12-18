أشياء غير متوقعة تسبب رائحة الفم الكريهة

تتعدد الأسباب التي تؤدي لرائحة كريهة

في الفم، ومنها أسباب شائعة مثل تناول البصل والثوم وعدم غسل الأسنان، ولكن بعضها

غير متوقع.

في بعض الأحيان تظهر رائحة كريهة

بالفم، ويرجع هذا لأسباب شائعة، مثل وجود بكتيريا بالفم أو الإصابة بالتهاب الحلق،

وكذلك تناول بعض الأطعمة التي تسبب رائحة غير محببة.

1- بكتيريا أسفل اللسان

يحرص جميع الأشخاص على غسل الأسنان

جيداً للتخلص من البكتيريا، ولكن ماذا عن المناطق الأخرى في الفم؟

لا يقتصر تكاثر البكتيريا على الأسنان

فحسب، بل يمكن أن تنمو في بعض المناطق الأخرى الخفية مثل منطقة أسفل اللسان.

ولتفادي هذه المشكلة، ينصح بالمضمضة

بواسطة غسول الفم حتى يساعد في تطهيره بالكامل.

2- جفاف الفم

يرتبط جفاف الفم بالرائحة الكريهة، حيث

أن اللعاب يساعد في مقاومتها، وبالتالي يجب الإهتمام بشرب الماء على مدار اليوم

لحماية الفم من الجفاف

ويمكن أيضاً مضغ علكة دون سكر، حيث أن

عملية المضغ ستحفز الغدد اللعابية، كما لا ينصح بتناول أي أدوية دون استشارة

الطبيب، لأن بعض أنواع الأدوية يمكن أن تسبب نقص إفراز اللعاب.

أيضاً يتسبب الإكثار من المشروبات

الغنية بالكافيين في جفاف الفم.

3- الإصابة ببعض الأمراض

إلى جانب التهابات الحلق واللوزتين

وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب رائحة الفم الكريهة، هناك بعض الأمراض

الأخرى التي تؤدي لنفس النتيجة، مثل مرض السكري وعدم تحمل اللاكتوز وقرحة المعدة

والإرتجاع المريئي.

4- اتباع حمية الكيتو دايت

تعتبر حمية كيتو دايت من أبرز أنظمة

الرجيم الرائجة في السنوات الأخيرة، والتي تعتمد على تجنب الكربوهيدرات وزيادة

نسبة البروتين، بحيث يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على طاقة.

وتؤدي هذه العملية إلى إفراز

الكيتونات، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.

5- تناول الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة كبيرة

من السكريات، والتي تعتبر غذاء مثالي للبكتيريا، وخاصةً عند تعلقها بين الأسنان.

وبشكل عام، يؤدي الإفراط في تناول

السكريات إلى رائحة كريهة في الفم.

6- الشعور بالتوتر

يؤدي القلق والتوتر إلى كثير من

التأثيرات على الصحة، فيمكن أن يسبب اضطرابات في الهرمونات أو مشاكل في القلب.

كما يمكن أن تظهر رائحة كريهة بالفم مع

الشعور بالتوتر والقلق، مما يسبب جفاف الفم وانخفاض افراز اللعاب.

7- الأطعمة الحمضية

يتسبب تناول الأطعمة الحمضية باستمرار

في ضعف المينا، مما يزيد من فرص نمو البكتيريا في الأسنان، وبالتالي ظهور الرائحة

الكريهة بالفم.

كما أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة

كبيرة من الدهون سوف تسبب الرائحة الكريهة، وذلك نتيجة لصعوبة هضمها.

8- حبوب منع الحمل

تقوم حبوب منع الحمل بعمل تغييرات في

طريقة تعامل الجسم مع البكتيريا، مما يؤدي لتكاثرها في الفم وظهور الرائحة غير

المحببة.

كما أن هذه الحبوب تقلل من إفراز

اللعاب وتسبب جفاف الفم.

9- الإصابة بالسمنة

تزداد احتمالية ظهور رائحة كريهة بالفم

مع زيادة الوزن، وذلك لأن السمنة تسبب خلل في الهرمونات.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة

يعتادون على تناول كثير من السكريات والدهون، وهي أطعمة مسببة للرائحة الكريهة في

الفم.

المصدر – طب ويب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية