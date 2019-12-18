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لوجيتك تطلق كاميرا تلتقط 90 صورة في الثانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة لوجيتك السويسرية اللثام عن كاميرا ويب مميزة قادرة على التقاط 90 صورة في الثانية أطلقت عليها اسم 4K Pro Magnetic.

وتتميز الكاميرا الجديدة بدقتها التي تصل إلى 4096*2160 بيكسل، وبقدرتها على التقاط 30 صورة في الثانية، 60 صورة في حال تم ضبطها على وضع FULL HD، و90 صورة في حال ضبطت دقة الوضوح على 720 بيكسل.

وسيبلغ وزن الكاميرا الجديدة 90 غراما فقط، أما مجال رؤيتها فيبلغ 82.1 أفقيا و52.2 عاموديا.

وستدعم الكاميرا تقنية HDR وهذا ما يساعدها على التقاط صور مميزة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وزودت الشركة السويسرية الكاميرا بحامل مغناطيسي يساعد على تثبيتها في الوضعية التي يرغب بها المستخدم، كما يسمح له باستخدام الوضع المحوري.

وأكدت لوجيتك أن كاميراتها الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع كافة الشاشات باستثناء شاشة آبل الأخيرة.

يذكر أن الشركة السويسرية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 200 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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