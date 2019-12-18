منوعات

ريبوك تستعد لطرح أول حذاء رياضي نباتي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ريبوك التابعة لشركة أديداس الشهيرة عن أول حذاء رياضي نباتي في العالم والذي سيتاح في الأسواق في خريف 2020، وسيحمل اسم فلورت رايد غلو.

وصنعت ريبوك الجزء العلوي من الحذاء من نبات الأوكالبتوس في حين صنعت باطنه من حبوب الخروع والمطاط الطبيعي.

وأكد مسؤول في شركة ريبوك على أن الحذاء الجديد سيكون مناسبا للرياضيين وللاستخدام اليومي بعكس الحذاء النباتي الشهير نيوبورت الذي أطلقته الشركة قبل عامين والذين صنع من القطن والذرة.

وسيشكل هذا الحذاء ثورة في مجال صناعة الأحذية النباتية، وسيفتح الطريق أمام الشركات المنافسة لإنتاج أحذية رياضية نباتية.

يذكر أن ريبوك لم تكشف عن أي معلومات حول الموعد الرسمي لإطلاق الحذاء الجديد في الأسواق، ولا سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك