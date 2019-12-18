ريبوك تستعد لطرح أول حذاء رياضي نباتي

كشفت شركة ريبوك التابعة لشركة أديداس الشهيرة عن أول حذاء رياضي نباتي في العالم والذي سيتاح في الأسواق في خريف 2020، وسيحمل اسم فلورت رايد غلو.

وصنعت ريبوك الجزء العلوي من الحذاء من نبات الأوكالبتوس في حين صنعت باطنه من حبوب الخروع والمطاط الطبيعي.

وأكد مسؤول في شركة ريبوك على أن الحذاء الجديد سيكون مناسبا للرياضيين وللاستخدام اليومي بعكس الحذاء النباتي الشهير نيوبورت الذي أطلقته الشركة قبل عامين والذين صنع من القطن والذرة.

وسيشكل هذا الحذاء ثورة في مجال صناعة الأحذية النباتية، وسيفتح الطريق أمام الشركات المنافسة لإنتاج أحذية رياضية نباتية.

يذكر أن ريبوك لم تكشف عن أي معلومات حول الموعد الرسمي لإطلاق الحذاء الجديد في الأسواق، ولا سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية