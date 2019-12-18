زوجان ينفذان “مهمة صعبة” لاستعادة خاتمي زفافهما

قام زوجان أستراليان يعيشان في ضاحية مالفرن الواقعة في مدينة ملبورن الأسترالية بتجديد منزلهما وتغيير الأثاث فيه، وأثناء عملية التجديد ألقيا خاتمي زفافهما الماسيين بالخطأ في القمامة.

وبعد أن اكتشف الزوجان الأمر قاما بمراجعة محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للعاملين المشكلة التي وقعا فيها.

وتجاوب العاملون في المحطة مع الزوجين وبدأ الجميع بالبحث في 30 طنا من القمامة عن الخاتمين الماسيين بعد أن تعرف الزوجان على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة في حيهما في ذلك اليوم.

وبعد عملية بحث طويلة تم العثور على الخاتمين في أحد أكياس القمامة التي ألقاها الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.

من جهة أخرى قال مسؤول في محطة النفايات بأن المحطة لا توفر خدمة البحث عن الأشياء، ولكن تعرف الزوجان على الشاحنة التي نقلت النفايات بالإضافة لقيمة الخاتمين المادية والمعنوية دفعت المحطة لقبول طلب الزوجين.

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