محمد رياض يتراجع عن الانسحاب من “رحيل زهرة”

أثمر الاجتماع الذي عقده مسؤولو الإنتاج في مسلسل رحيل زهرة مع النجم محمد رياض؛ عودة النجم إلى العمل بعد أن قرر الانسحاب منه.

ولم يكشف النجم المصري عن الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب من العمل والعودة إليه مجددا.

وسيلعب النجم المصري دور شخصية ابن عمدة القرية المتهور والمتسلط والذي يستغل منصب والده لتحقيق غاياته.

وعبر محمد رياض عن سعادته بهذا الدور لأنه لم يلعب مثله من قبل، وأكد بأن هذا الدور سيشكل إضافة مهمة لمسيرته الفنية.

وقال محمد رياض بأنه يعشق الدراما الصعيدية بفضل النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل الضوء الشارد الذي عرض في العام 1998.

الجدير بالذكر أن محمد رياض بدأ بتصوير مشاهده في المسلسل الذي يخرجه حسني صالح ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما المصرية كحنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، منة فضالي، محمد الشقنقيري، ومحمود عبد الغني.

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