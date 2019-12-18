حيلة ذكية لوقف بكاء الأطفال.. (فيديو)

ابتكرت أم يابانية حيلة ذكية لتفادي بكاء طفلها عندما تقوم بالابتعاد عنه من أجل القيام بأعمال المنزل، حيث عمدت إلى صناعة نسختين متشابهتين لها من الورق المقوى، ووضعتهما في غرفة الطفل في أماكن بعيدة عنه.

وظهرت الأم في أحد النموذجين واقفة، في حين كانت جالسة في النموذج الثاني وكأنها تريد أن تلاعبه.

وبالفعل ساهمت الخدعة في وضع حد لبكاء الطفل الذي كان يلعب في الغرفة وحيدا وينظر بين الحين والآخر للنموذجين معتقدا أن أمه معه في الغرفة.

وقام الزوج بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الطفل يلهو بسعادة معتقدا أن أمه معه في الغرفة، في حين كانت الأم تقوم بواجباتها المنزلية.

وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعجبوا بفطنة المرأة وذكائها، وقدرتها على التعامل مع بكاء ابنها بطريقة مثالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية