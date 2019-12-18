شركة ZTE تستعد لإطلاق هاتف مميز وقوي

أشارت مجموعة من التسريبات إلى قرب إعلان شركة ZTE الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وبسعر متوسط.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى والذي يعد أفضل المعالجات الموجودة حاليا في الأسواق، ونظام تشغيل أندرويد 10، وواجهة MiFavor 10 OS.

وأكدت التسريبات على أن الهاتف الجديد سيكون قادرا على التعامل مع شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6 .

وسيكون هذا الجهاز محميا من الصدمات والخدوش، ومضادا للماء والغبار بسبب هيكله المكون من الزجاج والورق المقوى.

ولم تستطع التسريبات كشف مقاس الشاشة وعدد الكاميرات التي سيحتوي عليها هذا الجهاز، ولكنها أكدت أن الذاكرة العشوائية ستأتي من نوع LPDDR5، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 512 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت.

كما سيدعم هذا الجهاز تقنية Z-Booster 2.0 التي تساهم في تسريع أداء التطبيقات ونظام التشغيل.

وسيحتوي الجهاز على مكان لتركيب شريحتي اتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يصل إلى 450 دولارا أمريكيا.

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