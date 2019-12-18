Realme تطلق سماعة لاسلكية مميزة

كشفت شركة Realme الصينية عن سماعة لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم Buds Air.

وتدعم السماعة الجديدة معايير Google Fast Pair التي تتيح الاتصال الثابت والمستمر في السماعة.

وزودت الشركة الصينية السماعة برقاقة R1 التي تدعم استجابة سريعة في البلوتوث 5.0.

وتتميز هذه السماعة بوجود نمط خاص بالألعاب يدعم تأخر الصوتيات حتى 120 MS، ووجود ميكروفونين أحدهما يدعم مكالمات الهاتف في حين يدعم الثاني إلغاء الضوضاء في المكالمات.

وتحتوي السماعة على مستشعر يقوم بإغلاق السماعة بشكل مباشر فور إخراجها من الأذن، وميزة التحكم باللمس والتي تساعد المستخدم على تشغيل وإيقاف الموسيقى، واستقبال المكالمات، وتنشيط المساعد الرقمي.

وزودت ريلمي السماعة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 3 ساعات خلال الشحنة الواحدة، وبحافظة بلاستيكية تدعم الشحن اللاسلكي وتجعل السماعة تعمل لمدة 17 ساعة.

ولإرضاء أذواق عشاقها ستطلق الشركة الصينية السماعة بألوان الأسود، الأصفر والأبيض.

يذكر أن ريلمي ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق يوم 23 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 56 دولارا أمريكيا.

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