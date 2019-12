عرض فيلم لمخرجة سعودية بمهرجان الأفلام النسوية بإسرائيل.. والخارجية تستطلع الآراء؟

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لتفاعل مشاهدي فيلم “المرشحة المثالية” للمخرجة السعودية، هيفاء منصور، والذي افتتح به مهرجان الأفلام النسوية بإسرائيل، الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة إسرائيل بالعربية بتعليق: “’اغرمت بالسعوديين والسعودية‘.. فلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء منصور افتتح مهرجان الأفلام النسوية في إسرائيل. استطلعنا اراء الجمهور الإسرائيلي الذي شاهد الفلم. ما هي رسالتهم للشعب السعودي وما رأيهم في إمكانية زيارة المملكة؟”

وتتنوع التعليقات لإسرائيليين حضروا الفيلم، بين من قال “استمتعت جدا، هذا أول فيلم سعودي أشاهده.. فيلم رائع تأثرت كثيرا من مشاهدته كامرأة هذا مدعاة للفرح وأعطاني أملا..”

ويتناول فيلم “المرشحة المثالية” قضية تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات. والفيلم من إخراج هيفاء المنصور، كما شاركت في تأليفه مع براد نيمن، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض.

وكان موقع إخباري إسرائيل نسب إلى هيفاء المنصور تصريحات بأنها لا تمانع العمل مع مخرجين إسرائيليين، وهو الأمر الذي أثار ضجة في يوليو/ تموز عام 2018، ولكن سرعان ما نفت المنصور تلك التصريحات، قائلة إنها “تعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي”.

