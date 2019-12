ردّت الإعلامية السعودية نادين البدير على منتقديها بعد تعرّضها لهجوم حاد إثر مطالبتها لعلماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث، في إشارة لتحقيق نوع من المساواة الاجتماعية. واكتفت نادين البدير بتغريدة عبر موقع التدوين ”تويتر“، قالت فيها: ”قوْمي وإن بغوا عليّ كرام“، وحرص البعض على دعمها بعد تعرضها للهجوم من جانب متابعيها بسبب هذا المطلب. وكانت نادين البدير دونت تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية فكتبت قائلًة ”‎بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر ‎#المساواة ووصول النساء لمواقع القرار“. وتعرضت نادين البدير بسبب هذه التغريدة للهجوم إذْ اعترضوا على وصول المطالب بالمساواة للغة العربية أيضًا، مشيرين إلى أنه لا يوجد فوقية للمذكر على المؤنث في اللغة، فيما أشار آخرون إلى أنها تخطت الخطوط الحمراء لاعتبارها الرجال ليسوا بأكفاء وأن ما طالبت به عنصرية. يُذكر أن نادين البدير دائمة التعرض للرجال بالهجوم إذ اتهمتهم أخيرًا بالهمجية في قيادة السيارات وأن النساء سيعلمنهم إتيكيت الشارع العام.

The post الإعلامية السعودية نادين البدير ترد على منتقدي مطلبها بـ“تأنيث“ اللغة العربية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا