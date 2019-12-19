أمينة خليل كانت من آخر الممثلين المنضمين إلى قائمة أبطال “لص بغداد” الذي بدأ تصويره قبل عام ونصف تقريباً، وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفي فيها محمد إمام بمشاركتها في الفيلم، حيث سبق وأن نشر صورة لها كاشفاً عن إطلالتها بشكلٍ جديد، ومختلفة تماماً عن أعمالها السابقة.