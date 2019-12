الدفاع الروسية.. تعلن دخول باك دا الخدمة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مجمع الطيران بعيد المدى الواعد (باك دا) سوف يدخل في خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية قبل حلول عام 2027.

وقال كريفوروتشكو في مقابلة مع موقع “أوبورونا روسيا”: “وفقا لبرنامج التسلح الحكومي، حتى عام 2027، ستدخل أسلحة ومعدات عسكرية حديثة في الخدمة، التي في خصائصها ليست أدنى من نظائرها الأجنبية، وغالبا ليس لها نظائر في العالم”. وأضاف أن القوات النووية الاستراتيجية ستحصل على غواصات استراتيجية من طراز “بوريي-أ”، ومجمع طيران بعيد المدى واعد، وأنظمة صواريخ استراتيجية، ثابتة ومتحركة. وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن محطات الرادار الواعدة لأنظمة الإنذار بالهجمات الصاروخية “فورونيج” وأنظمة الصواريخ للدفاع الجوي ذات القدرات القتالية العالية إس-350″ و”إس-400″ و”إس-500″، دخلت خدمة قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخ

