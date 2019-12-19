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دراسة تربط بين الوزن وانتشار سرطان الثدي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون من جمعية السرطان الأمريكية أن فقدان الوزن يحد من انتشار سرطان الثدي.

وقال الباحثون إن الدراسة استمرت لـ10 سنوات وشملت 180 ألف امرأة تجاوزت أعمارهم الـ50 عاما، وقام العلماء بتسجيل أوزانهن عند بداية الدراسة، وبعد 4 سنوات، ومن ثم بعد 5 سنوات، وقاموا بتحليل بياناتهن.

وأثبت تحليل البيانات أن النساء اللواتي فقدن ما بين 2 لـ 5 كغ انخفض لديهن معدل تطور سرطان الثدي بنسبة 13%، في حين ارتفعت النسبة لـ16% عند النساء اللواتي خسرن ما بين 5 لـ9 كغ، أما النسبة عند النساء اللواتي فقدن أكثر من 9 كغ من وزنهن ارتفعت لـ26%.

يذكر أن سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء شيوعا والتي تهدد حياتهن نظرا لقدرته على مقاومة العلاج، واتخاذه أشكالا جديدة يصعب علاجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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