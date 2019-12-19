شركة LG تستعد لإطلاق تلفاز ذكي بمواصفات “رفاهية”

من المتوقع أن تقوم شركة LG الكورية الجنوبية بالكشف عن تلفاز مميز خلال مؤتمر CES 2020 ستطلق عليه اسم LG 8K 2020.

وسيأتي التلفاز الجديد بشاشة OLED بدقة عرض 7680*4320 بيكسل، حيث ستعرض الشاشة فيديوهات بدقة فيديوهات بدقة 4K، و8K Ultra HD.

ويتميز التلفاز الجديد بمعدل التباين العالي والذي يصل إلى 90%، وبقدرته على توفير الطاقة بمقدار الضعف مقارنة بالأجهزة الأخرى.

وسيعمل هذا التلفاز بمعالجات Alpha 9 Gen 2 8K التي تعالج الصور بشكل سريع، وتتحكم بالصوتيات بشكل سلس وذكي.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية جهازها هذا بتقنيات متطورة تعمل على توزيع الأصوات بنفس طريقة صالات السينما.

وتتوفر في التلفاز خدمة اتصاله مع الأجهزة الأخرى من خلال شبكات الواي فاي، والبلوتوث، كما سيزود بتطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، وسيدعم التعامل مع مساعدي أمازون وغوغل الصوتيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية