26 مليون دولار للطفل راين من« يوتيوب» في 2019

حققت قناة ”يوتيوب“ التابعة للصبي الأمريكي راين كاجي البالغ من العمر 8 سنوات، 26 مليون دولار في عام واحد؛ ما جعله في صدارة قائمة مجلة ”فوربس“ لمستخدمي هذا الموقع. وكانت قناة الصبي واسمه الحقيقي راين غوان، تصدرت القائمة نفسها العام الماضي مع تحقيقها أرباحًا بلغت 22 مليون دولار، وفقًا لـ“فوربس“. وهناك 22.9 مليون مشترك في قناة ”راين وورلد“، التي أطلقها والدا راين في العام 2015 عندما كان يبلغ 3 سنوات. وكان اسم هذه القناة في الأصل ”راين تويزريفيو“، وتضمنت مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو يفتح مجموعة من الهدايا ويستمتع بألعابه الجديدة. وقد حقق بعض من تلك الفيديوهات عدد مشاهدات تخطت مليار مشاهدة وفي المجموع، اقتربت القناة من تسجيلها 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقًا لبيانات موقع ”سوشل بلايد“ المتخصص. وجاءت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة ”ديود بيرفكت“، التي يملكها مجموعة من الأشخاص نجحوا في القيام بأمور كان النجاح فيها غير محتمل. وفي المركز الثالث، حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.

