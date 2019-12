كشفت السلطات الأمنية العراقية في محافظة ذي قار لغز مقتل سائق تاكسي أطلق عليه مجهول النار في شهر أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اعترف نجل المغدور بقتله بـ10 طلقات من بندقية كلاشنكوف.

وبرر الشاب العراقي البالغ من العمر واحدًا وثلاثين عامًا بفعلته بخلافات عائلية مع والده القتيل. وبعد أن أخفى الشاب الجاني جريمته لأشهر، واجهته الشرطة بالأدلة وانهار واعترف بقتل والده بعد أن قطع الطريق المؤدي إلى منزلهما بأحجار. وقال القاتل إنه استهدف والده بـ10 طلقات من بندقية كلاشنكوف، وفر هاربًا من محل الحادث، ثم توجه إلى المنزل ووجد المجني عليه متوفى، وقام بنقله إلى المستشفى وسجل دعوى قضائية.

The post شاب عراقي يعترف بقتل والده بـ 10 طلقات من سلاح كلاشنكوف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا