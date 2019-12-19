شاب عراقي يعترف بقتل والده بـ 10 طلقات من سلاح كلاشنكوف

وبرر الشاب العراقي البالغ من العمر واحدًا وثلاثين عامًا بفعلته بخلافات عائلية مع والده القتيل.

وبعد أن أخفى الشاب الجاني جريمته لأشهر، واجهته الشرطة بالأدلة وانهار واعترف بقتل والده بعد أن قطع الطريق المؤدي إلى منزلهما بأحجار.