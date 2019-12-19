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ستيفاني صليبا تنسحب من مسلسل “من الآخر”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت النجمة ستيفاني صليبا عن انسحابها من مسلسل “من الآخر” عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر.

وأكدت صليبا أن الانسحاب جاء بكل محبة وود وبالاتفاق مع المنتج صادق الصباح، وتمنت التوفيق لزملائها في العمل، مؤكدة رغبتها بالعمل مجددا مع شركة الصباح إخوان.

ولم تتحدث ستيفاني صليبا عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الانسحاب من المسلسل الذي يلعب بطولته النجم السوري معتصم النهار.

من جانبها لم تعلن شركة الصباح إخوان اسم الممثلة التي ستعوض النجمة اللبنانية في العمل الذي كتبه إياد أبو الشامات وسيخرجه شارل شلالا، والذي سيعرض في رمضان القادم.

يذكر أن النجمة اللبنانية حققت الموسم الماضي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل دقيقة صمت إلى جانب النجم عابد فهد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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