ستيفاني صليبا تنسحب من مسلسل “من الآخر”

أعلنت النجمة ستيفاني صليبا عن انسحابها من مسلسل “من الآخر” عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر.

وأكدت صليبا أن الانسحاب جاء بكل محبة وود وبالاتفاق مع المنتج صادق الصباح، وتمنت التوفيق لزملائها في العمل، مؤكدة رغبتها بالعمل مجددا مع شركة الصباح إخوان.

ولم تتحدث ستيفاني صليبا عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الانسحاب من المسلسل الذي يلعب بطولته النجم السوري معتصم النهار.

من جانبها لم تعلن شركة الصباح إخوان اسم الممثلة التي ستعوض النجمة اللبنانية في العمل الذي كتبه إياد أبو الشامات وسيخرجه شارل شلالا، والذي سيعرض في رمضان القادم.

يذكر أن النجمة اللبنانية حققت الموسم الماضي نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل دقيقة صمت إلى جانب النجم عابد فهد.

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