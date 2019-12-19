مليونير يدعو الناس للعيش في جنته

نشر المليونير الألماني كارل ريبين إعلانا أبدى من خلاله رغبته بالعيش مع 10 أصدقاء على جزيرته الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

ووضع المليونير الألماني عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على عقار في جزيرته، حيث أكد على أن الشخص يجب أن يكون بالغا ولا يتجاوز عمره 70 عاما.

وقال المليونير بأن من الممكن أن يسكن شخصين في كل عقار موجود على الجزيرة، بشرط أن يعيشوا حياة اجتماعية مع باقي السكان، كما من الممكن أن يقوموا بإحضار حيواناتهم الأليفة وخيولهم.

وأكد كارل على أن قيمة جزيرته 5.6 مليون دولار، وأنها تتميز بوجود اسطبلات خيول، بالإضافة إلى إطلالة رائعة على البحر، ووصف هذه الجزيرة بالجنة.

يذكر أن كارل ريبين جمع ثروته من خلال عمله الشاق في بيع القهوة المثلجة لمدة 10 سنوات.

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