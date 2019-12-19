جديد فيفو.. هاتف ذكي وسماعة رأس مميزة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف ذكي حمل اسم U3، وسماعة رأس لاسلكية مميزة أطلقت عليها اسم TWS Earphone.

وسيعمل هاتف U3 بمعالج Snapdragon 675 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد 9 باي.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض 2340*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة الداخلية لـ64 غيغا بايت.

أما بالنسبة للسماعة TWS Earphone فستعمل بمعالج QCC5126، وستدعم تقنية البلوتوث 5.0.

وستتميز هذه السماعة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54.

يذكر أن فيفو ستطلق السماعة في الأسواق بسعر 141 دولار أمريكي، في حين لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية