إنتل تستعد لإطلاق كاميرا مراقبة بتقنية ثورية

كشفت شركة إنتل الأمريكية عن كاميرا مراقبة مميزة مزودة بتقنية اللايدار أطلقت عليها اسم L515.

وستأتي الكاميرا الجديدة بحجم كرة التنس، وستكون قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق في الثانية بسبب تقنية اللايدار الموجودة فيها بدقة وضوح تصل إلى 768 * 1024 بيكسل بمعدل 30 صورة في الثانية.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن كاميراتها الجديدة قادرة على اكتشاف الأجسام من مسافة تتراوح ما بين 25 سم و9 متر.

ولتحسين جودة عمل الكاميرا قامت إنتل بتزويدها بمستشعر تسارع وكاميرا Full HD-RGB.

الجدير بالذكر أن إنتل ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق في أبريل القادم بسعر يصل إلى 349 دولارا أمريكيا.

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