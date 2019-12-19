أميركا تُحارب السجائر الإلكترونية بـ”القوانين”

صوت الكونجرس الأمريكي الخميس على رفع الحد الأدنى لسن شراء التبغ والسجائر الإلكترونية من 18 إلى 21 عامًا في جميع أنحاء البلاد، وهي خطوة تهدف إلى وقف الإقبال الكبير على السجائر الإلكترونية من قبل الشباب.

بعد اعتماده من قبل مجلس الشيوخ كجزء من مشروع قانون أوسع للميزانية، سوف يصبح ساري المفعول في العام المقبل ويعني ذلك أن التبغ والسجائر الإلكترونية ستنضم إلى الكحول كمواد محظورة شراؤها لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا. ويشمل القانون 19 ولاية من أصل 50 ولاية بينها واشنطن العاصمة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري شارك في رعاية مشروع القانون: “أنا فخور بموافقة مجلس الشيوخ على التشريع اليوم.. للمساعدة في معالجة هذه الأزمة الملحة وإبعاد هذه المنتجات الخطرة عن أطفالنا”.

ويهدف مشروع القانون إلى محاربة الشعبية المتصاعدة للسجائر الإلكترونية بين الشباب، الذين ابتعدوا عن السجائر التقليدية وحتى الكحول لصالح السجائر الإلكترونية.

وشهد هذا الصيف أزمة صحية كبيرة في الولايات المتحدة مرتبطة بما يسمى “التبخير”، وهي عبارة عن مرض رئوي حاد أودى بحياة أكثر من 50 شابًا وأصاب أكثر من 2500.

تم ربط هذا المرض في وقت لاحق بمادة تسمى خلات فيتامين E ، والتي تستخدم كعامل سماكة في منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على المادة الفعالة ذات التأثير النفسي للقنب- والتي تسمى THC – والتي غالباً ما تباع في السوق السوداء.

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