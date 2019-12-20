احذر.. أغذية تزيد احتمالية الإصابة بالسكري

أكدت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء الفرنسيين التابعين لجامعة باريس أن تناول الأطعمة المصنعة والجاهزة بشكل مستمر يزيد من احتمال الإصابة بالسكري.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 104 ألف شخص شملتهم الدراسة، حيث تم قياس تأثير كمية الأطعمة المصنعة بالغرام على مدى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري.

ونشر الباحثون نتائج دراستهم التي أكدت على أن زيادة الأطعمة المصنعة ترفع من احتمال الإصابة بالسكري في مجلة غاما إنترنال ميدسين.

وطلب الباحثون من الناس الابتعاد عن المشروبات السكرية والوجبات الجاهزة المعبأة في أكياس والتي تحتوي على مواد عديدة مصنعة، لأن هذه الوجبات تحتوي على إضافات غذائية ومواد حافظة وكمية من السكر يعجز الجسم عن التعامل معها.

وقال العلماء إن الاعتماد على هذه الوجبات كأساس النظام الغذائي للفرد سيزيد من خطر الإصابة بالسكري ومضاعفاته على القلب والشرايين، وطلبوا من الناس تناول هذه الوجبات بين الحين والآخر كوجبة ترفيهية لا أساسية.

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