ميريام فارس تحيي حفلتها في الرياض “دون رقص”

قامت النجمة اللبنانية ميريام فارس يوم 18 ديسمبر الجاري بإحياء حفل فني في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير.

وساهمت هذه الحفلة في تصدر الفنانة اللبنانية للترند في السعودية في الأيام التي سبقت وتلت الحفل.

وقدمت النجمة اللبنانية خلال الحفلة مجموعة من أغانيها الرائعة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر، واختتمت حفلتها بأغنية حبيبي سعودي.

وعلى غير عادتها لم تقم النجمة اللبنانية بالرقص أثناء الغناء، بسبب تعليمات منظمي الحفل الذين طلبوا منها ذلك وقالت لجمهورها مسموح لي بس “أطق الرقبة”.

وعبرت النجمة اللبنانية عن سعادتها بالغناء في السعودية، وأكدت على أن هذا الأمر كان بمثابة الحلم الذي تحقق.

وشكرت ميريام فارس رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل شيخ على إتاحته الفرصة لها للغناء في الرياض، ووصفته بــ” عراب الفن” في العالم العربي.

يذكر أن النجمة اللبنانية أعلنت من خلال الحفلة عن حفلتها التالية في المملكة والتي ستقام يوم 21 ديسمبر الجاري وستكون جزءا من مهرجان ميدل بيست الذي يعد أكبر مهرجان دي جي في الشرق الأوسط.

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