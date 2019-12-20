طفلة بعمر 10 سنوات تدخل “تصنيف العباقرة”

دخلت البريطانية فريا مانغوترا تصنيف العباقرة وهي في سن العاشرة بعد أن استطاعت تحقيق 162 درجة في اختبار كاتل للذكاء.

ولم تستطع فريا دخول الاختبار من قبل لأن الأطفال دون العاشرة لا يسمح لهم بدخول مثل هذه الاختبارات.

ويقوم اختبار كاتل على فحص التفكير المنطقي لدى المشاركين، ونتيجة “فريا” تعني تصنيفها ضمن خانة العباقرة التي تضم أنشتاين وستيفن هوكينغ نظرا لامتلاكها لمعدل ذكاء مماثل لهما.

وعبر كولديب كومار والد الفتاة عن فخره بابنته، وقال بأنه لاحظ موهبتها منذ أن كانت في الثانية من العمر، نظرا لقدرتها الكبيرة على التركيز وحفظ المعلومات بعد أن تطلع عليها لمرة واحدة أو مرتين.

كما أكد على أن الدرجة التي حصلت عليها ابنته هي أعلى درجة ممكن أن ينالها الشخص قبل سن ال18.

يذكر أن مدرسة كينغ إدواردو للبنات الواقعة في مدينة برمنغهام البريطانية قدمت للفتاة منحة دراسية لمتابعة تحصيلها العلمي.

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