الحرائق الضخمة تدفع أستراليا “الطوارئ”

تسببت موجة الحر التي تضرب أستراليا حاليا في اندلاع عدد كبير من الحرائق في عدة ولايات، ما دفع السلطات الأسترالية يوم أمس لإعلان حالة الطوارئ لمدة 7 أيام في ولاية نيو ساوث ويلز، وسيدني.

وأكد مسؤول في مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سجلت رقما قياسيا جديدا، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة 40.9 درجة متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجل في 7 يناير 2013 وبلغ 40.3 درجة.

وأكد المصدر ذاته أن أستراليا تشهد موجة حر لا مثيل لها ساهمت في جعل درجات الحرارة تتجاوز المعدل بحوالي 8 إلى 16 درجة.

وأدت هذه الموجة بالإضافة إلى الرياح القوية لاندلاع أكثر من 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز لوحدها، إلى جانب تشكل سحب دخانية تغطي سيدني، كما تسببت في حدوث العديد من حالات الاختناق بين السكان.

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