“شاركون” تطلق “Cases” جديدة بمواصفات “فائقة”

أماطت شركة شاركون الألمانية اللثام عن صندوقي حاسوب بمواصفات مميزة أطلقت عليهما اسم RGB Lit 100، و RGB Lit 200.

وصممت الشركة الألمانية الصندوقين بشكلين مختلفين في الواجهة، وتميز الصندوقان بإمكانية تركيب لوحات رئيسية بتنسيق Mini-ITX أو Micrio-ATX أو ATX، وبطاقة رسوميات بطول يصل إلى 35 سم، ومروحة معالج بارتفاع 15.7 سم.

وزودت الشركة الألمانية صندوقي الحاسوب الجديدين بمروحة 12 سم تحتوي على إضاءة RGB على الجانبين الأمامي والخلفي، مع إتاحة الفرصة للمستخدم لتركيب مروحة 12 سم على الواجهة الأمامية ومروحتين على الجانب العلوي.

وسيدعم صندوقا الحاسوب الجديدان تقنية التبريد بالماء، في حين ستحتوي المقدمة على شريط LED يمكن للمستخدم التحكم فيه من خلال أداة تحكم مدمجة.

وأكدت شاركون على أن صندوقي الحاسوب الجديدين سيكونان قادرين على استيعاب 2 من الأقراص الصلبة 3.5، و6 من الأقراص الصلبة 2.5بوصة، كما ستحتوي اللوحة الأمامية على منفذي USB 3.0، ومنفذ USB 2.0.

يذكر أن شاركون ستطلق الصندوقين الجديدين في الأسواق بسعر يصل إلى 60 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية