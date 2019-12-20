جديد “أوكي” سماعة لاسلكية بسوار ذكي

كشفت شركة أوكي الأمريكية عن أول سماعة لاسلكية مدمجة بسوار ذكي والتي أطلقت عليها اسم Airpower Wearbuds.

وقالت الشركة الأمريكية إن السماعة الجديدة تنقل البيانات وتشحن من خلال السوار الذكي، ويستطيع المستخدم أن يتحكم بها من خلال السوار ذاته.

وستدعم السماعة الجديدة مقاومة الماء وفق المعيار IPX6، بالإضافة لدعمها وظيفة التحكم الصوتي من خلال الذكاء الاصطناعي، في حين سيدعم السوار مقاومة الماء وفق معيار IPX5.

وأكدت شركة أوكي قدرة المستخدم على التحكم بعناصر السماعة عن طريق اللمس، حيث سيكون قادرا على ضبط الصوت، تغيير الأغاني وتشغيلها أو إيقافها.

وزودت الشركة الأمريكية السماعة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات ونصف، في حين سيقدم سوار اللياقة البدنية معلومات حول العديد من البيانات المهمة كمعدل نبضات القلب، استهلاك السعرات الحرارية، عدد الخطوات، بالإضافة إلى مراقبة النوم.

الجدير بالذكر أن أوكي لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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