هواوي تطلق هاتفا جديدا بكاميرا “منبثقة”

أماطت شركة هواوي الصينية اللثام عن هاتف ذكي جديد بكاميرا منبثقة ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم P Smart Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 719 F، ونظام تشغيل أندرويد وواجهة EMUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية بشاشة LCD مقاس 6.59 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، ومستشعر للبصمات تم تركيبه في الواجهة الخلفية، بالإضافة إلى مدخل 3.5 للسماعات ومنفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 350 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية