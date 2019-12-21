شيرين تُطرب جمهور مسرح المنارة

أحيت النجمة المصرية شيرين أمس حفلا فنيا ناجحا على مسرح مركز المنارة الواقعة في منطقة التجمع الخامس.

وقام الفنان حسام حبيب زوج النجمة المصرية بالإشراف على كافة التحضيرات التي سبقت الحفل بالتعاون مع منظم الحفلات وليد منصور.

وبدأت شيرين حفلتها بأداء أغنية “نساي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غص به مسرح مركز المنارة، لتقدم بعدها النجمة المصرية باقة من أغانيها الرائعة ومن أبرزها “آه يا ليل، كدا يا قلبي، وعلى بالي، وبحبك أنت”، بالإضافة لمجموعة أخرى من الأغاني المميزة.

يذكر أن النجمة المصرية أحيت خلال العام 2019 مجموعة كبيرة من الحفلات الرائعة أبرزها الحفلة التي أحيتها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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