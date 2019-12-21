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دراسة: الإبر الصينية تخفف من آلام السرطان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين على أن العلاج بالإبر الصينية يخفف من آلام مرضى السرطان بشكل كبير.

وأجرى الباحثون اختبارات على عدد من مرضى السرطان تم تقسيمهم لمجموعتين، حيث قام العلماء بعلاج المجموعة الأولى باستخدام الإبر الصينية، في حين عالجوا المجموعة الثانية من خلال المسكنات التقليدية.

وأكدت نتائج الدراسة بأن الألم كان أقل بالنسبة للمرضى الذين تم علاجهم بالوخز بالإبر، كما قال الباحثون إن الجمع بين الطريقتين سيعطي نتائج أفضل، ويقلل من آلام مرضى السرطان بشكل كبير.

وقال الباحثون إن عددا من مراكز علاج السرطان بدأت باستخدام الإبر الصينية لتخفيف آلام مرض السرطان معتمدين على نتائج هذه الدراسة.

وصرح الباحثون أن اعتماد العلاج بالإبر الصينية رسميا يحتاج لإجراء أبحاث أخرى ليتأكدوا من فعالية الإبر الصينية في تخفيف آلام مرض السرطان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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