بريطانية تُقاتل السرطان بعروض الأزياء (صور)

لم يستطع مرض السرطان إيقاف شغف البريطانية ليزا بالأزياء، حيث حرصت المرأة البالغة من العمر 40 عاما على حضور جلسات العلاج الكيمياوي بأزياء جديدة، والتقاط صور لها بهذه الأزياء قبل بدء جلسة العلاج، لتقوم بنشرها على حسابها في إنستغرام الذي يحتوي على أكثر من 1000 متابع.

وأكدت ليزا التي عملت كرقيب في الجيش البريطاني حرصها على الظهور بأبهى حلة ممكنة على الرغم من عدم وجود أمل بشفائها بحسب كلام الأطباء.

وقالت ليزا التي شخصت إصابتها بالسرطان قبل نحو عام إنها ترغب بالحفاظ على المظهر الذي اعتاد أطفالها على رؤيتها فيه قبل إصابتها بالسرطان.

من جانبهم عبر الأطباء والممرضات المشرفين على علاج ليزا عن إعجابهم بالطريقة التي تقاتل ليزا المرض من خلالها.

يذكر أن ليزا أصيب في سرطان الثدي سابقا وشفيت منه في العام 2011، وأنجبت بعد شفائها ولدين، قبل أن يعود السرطان إليها مرة أخرى لينتشر في عظام القص.

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