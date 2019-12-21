زواج استمر 80 عاما.. يدخل موسوعة غينيس

استطاع الزوجان الأمريكيان جون وشارلوتا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر زوجين في العالم بعد أن استمر زواجهما لـ80 عاما.

واحتفل الزوجان في الذكرى الـ80 لزواجهما بإقامة حفل بهيج ضم الأهل والأصدقاء وعددا من المسؤولين في موسوعة غينيس.

وأقل جون البالغ من العمر 106 أعوام زوجته شارلوتا البالغة من العمر 105 إلى الحفل بسيارة رودشتر موديل عام 1920، وقدم لها باقة ورد شبيهة بالباقة التي قدمها لها في موعدهما الأول.

وقام الزوجان بعرض فيديو يحتوي على صور ملتقطة خلال مراحل حياتهما، ونال الفيديو إعجاب الحضور.

وقال جون بأنه التقى شارلوتا لأول مرة في العام 1934 في جامعة تكساس وبعد 5 سنوات من الحب تزوجا، وعبر الزوجان عن سعادتهما بالحياة المشتركة التي عاشاها معا، وبأنهما أصبحا قدوة حسنة لأبنائهم وأحفادهم.

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