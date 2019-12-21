فرنسا تفرض غرامة ضخمة على غوغل

قامت هيئة حماية المنافسة الفرنسية بفرض غرامة مالية ضخمة على شركة غوغل الأمريكية وصلت قيمتها لحوالي 150 يورو بسبب قضية احتكار تشمل الإعلانات عبر الإنترنت.

وأكدت هيئة حماية المنافسة الفرنسية أن الأساليب التي يستخدمها تطبيق جوجل أدوردز غير واضحة ومن الصعب فهمها، بالإضافة لقيام الشركة الأمريكية بتطبيق هذه الأساليب بطرق تعسفية.

وطلبت الهيئة الفرنسية من الشركة الأمريكية توضيح الطرق التي تقوم من خلالها باستخدام إعلانات الشركة، والإجراءات التي تقوم بها خلال إغلاق أي حساب مخالف لقوانينها.

من جانبها استنكرت غوغل الغرامة الصادرة بحقها، وقالت بأنها ستقوم باستئناف الحكم، كما أكدت حرصها على حماية مستخدميها من الإعلانات الاستغلالية والمسيئة، وذلك من خلال سياستها الإعلانية المصممة لهذا الأمر.

وتعد هذه الغرامة أحدث الغرامات الأوروبية التي تتلقاها غوغل التي تسيطر بشكل كبير على محركات البحث في أوروبا.

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