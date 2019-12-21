جديد سامسونغ.. حاسوب مميز مع قلم ذكي

أشارت مجموعة من التسريبات إلى قرب إعلان شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة وقلم ذكي يحمل حتى الآن رمز SM-P610.

ومن المتوقع أن تزود الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب الجديد بمعالج Exynos 7904 ثماني النوى الحديث والمتطور.

وسيأتي هذا الحاسوب بتصميم ومواصفات أفضل من مواصفات Galaxy Tab S6، وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستصل الذاكرة العشوائية لحجم 3 غيغا بايت.

وأكدت التسريبات أن الحاسوب الجديد سيتعامل مع شبكات LTE الخليوية، شبكات 4G، وشبكات الواي فاي والبلوتوث.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وكاميرا خلفية بدقة 24 ميغا بيكسل، بالإضافة للوحة مفاتيح خارجية.

يذكر أن التقارير لم تكشف مواصفات الحاسوب الأخرى، كما أنها لم تستطع معرفة سعر وموعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق.

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