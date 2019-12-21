سوني تطلق ملحقا جديدا لذراع بلاي ستيشن 4

كشفت شركة سوني اليابانية عن ملحق جديد لذراع التحكم في جهاز بلاي ستيشن 4 أطلقت عليه اسم Back Button Attachment.

وقالت الشركة اليابانية بأن المستخدم سيكون قادرا على وصل ملحق أزرار الرجوع الجديد بذراع التحكم Dualshock4 من خلال المنفذ الموجود أسفل ذراع التحكم، والذي يتيح للمستخدم إمكانية إضافة زرين قابلين للتخصيص.

وسيساعد هذان الزرّان اللاعبين على تنفيذ الأوامر الصعبة بكل سهولة، نظرا لإمكانية برمجتهما لحوالي 16 وظيفة مختلفة.

وزودت سوني الملحق بشاشة صغيرة تظهر البرمجة التي اختارها اللاعب لكل زر، وبمنفذ 3.5 ملم لتوصيل السماعة.

يذكر أن سوني ستطلق الملحق الجديد لذراع التحكم في 14 فبراير القادم بسعر يصل إلى 30 دولارا أمريكيا.

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