بسبب الكحول والتدخين.. ضغط الدم ينتقل من الأغنياء إلى الفقراء

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، هذا الأسبوع، أن الكحول، والتدخين، والوجبات السريعة حولت ضغط الدم من مرض للأغنياء إلى مرض ينتشر بين الفقراء.

ووفقا للدراسة، التي نقل نتائجها موقع صحيفة “ذي هندو” الهندية، فإن ارتفاع الضغط المرتبط بأمراض القلب بات أكثر تركيزاً بين المحرومين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام صحي ومنخفض السعرات الحرارية. ويعد ارتفاع ضغط الدم أكثر مسبب للوفيات التي يمكن تجنبها وهو عامل الخطر الرئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. ووفقا لما ذكره سوترا غوش، أستاذ من كلية دراسات النظام الصحي في معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، الذي شارك في تأليف الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات من المسح الوطني لصحة الأسرة في الهند. وفحصت الدراسة بيانات الأشخاص في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة. وسجلت ثلاث قراءات لضغط الدم للأشخاص خلال فترة المسح لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بارتفاع ضغط الدم. وكشفت الدراسة أن معدل انتشاره كان أعلى بأربع نقاط مئوية لدي الرجال (13.8 في المئة) من النساء (10.9 في المئة). ووفقا للدراسة بلغت نسبه انتشار ارتفاع الضغط 12.5 في المئة في المناطق الحضرية، بالمقارنة مع 10.6 في المئة في المناطق الريفية.

