حالات تحرش في “ميدل بيست الرياض” تفجر جدلا

هيئة الترفيه قالت إن مهرجان “ميدل بيست” استقطب خلال ثلاثة أيام أكثر من 400 ألف زائر- حساب الهيئة عبر تويتر

ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، بعد توارد شهادات حول تعرض فتيات للتحرش الجنسي، خلال فعاليات مهرجان “ميدل بيست الرياض”. مهرجان الموسيقي الذي أقيم للمرة الأولى ضمن فعاليات “موسم الرياض” على مدار ثلاثة أيام (19-21 كانون أول/ ديسمبر)، عكّره بحسب ناشطين كثرة حوادث التحرش الجنسي ضد النساء. ونشرت ناشطة محادثات مع أخرى، تتحدث فيها عن تحرش شبان بها بشكل جسدي، ما تسبب في تمزيق أجزاء من ملابسها. ونشرت ناشطة قيل إنها أمريكية فيديو تتحدث فيه عن تجربتها في “ميدل بيست الرياض”، وتقول إنه تم التحرش بها رغم عدم فعلها أي أمر يثير غريزة الشبان. وتابعت بأنها شاهدت بعينها كيف يتم التحرش بنساء محجبات ويرتدين العباءات. ناشطة أخرى تعرف باسم “موديل ريما” ظهرت في فيديو وهي تروي تجربتها في حضور مهرجان “ميدل بيست”، وتقول إنها ظلت تبكي إلى غاية خروجها من المكان. ونصحت “موديل ريما” جميع الفتيات بعدم حضور فعاليات المهرجان، نظرا لكثرة حالات التحرش فيه. وشهد هاشتاغ “#تحرش_ميدل_بيست” مشاركة واسعة من قبل مغردين أمريكيين وأوروبيين، قال بعضهم إنه يجب على السعودية أن تفصل بين الجنسين في مثل هذه الحفلات. وطالب مغردون رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بوضع حد للتجاوزات التي تحصل في فعاليات “موسم الرياض”. يشار إلى أن هيئة الترفيه قالت إن مهرجان “ميدل بيست” استقطب خلال ثلاثة أيام أكثر من 400 ألف زائر. ويعد المهرجان أكبر وأضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم، حيث يتسع لـ200 ألف شخص، وتقام فعالياته على خمسة مسارح كبرى.

