قالت شركة للأمن السيبراني والمعلومات مقرها في روسيا إنها وجدت طريقة جديدة ”ثغرة“ بأجهزة ”iPhone“ المغلقة، تسمح باختراقها، بحسب تقرير نشره موقع ”mashable“.

وقالت ”Elcomsoft“، (الشركة الروسية) التي تعمل عبر تغطية برامج الطب الشرعي الرقمية للحكومات ووكالات إنفاذ القانون، الجمعة، إنه أصبح بإمكان برنامجها ”iOS Forensic Toolkit“ الآن استخراج بعض البيانات من أجهزة ”iPhone“ و“iPad“ في وضع قفل الشاشة. وأكدت الشركة أنها استفادت من ثغرة معروفة باسم ”Checkm8″، في بعض أنواع ”iPhone“ و“iPad“، موجودة في جذر النظام، وتمنح المهاجمين وصولا عميقا إلى أجهزة نظام (آي أو إس). وتهدد هذه الثغرة مئات الملايين من أجهزة آيفون حول العالم، ولكن هذه المرة ليست مجرد ثغرة تستطيع شركة أبل إغلاقها مع إصدار تحديثات أمنية؛ لأنها موجودة في جذور نظام ”IOS“ وهو ما يصعب العملية أو يجعلها مستحيلة

The post ثغرة جديدة في آيفون تسمح بسرقة كلمات مرورك في وضع الإغلاق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا