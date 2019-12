فنانون فارقوا الحياة في 2019.. خسارات أبكت الوَسَط

غيب الموت خلال عام 2019 عددا كبيرا من الفنانين، غادرنا بعضهم بعد صراع طويل مع المرض، في حين رحل البعض الآخر بشكل مفاجئ نتيجة لوعكة صحية مفاجئة أو حادث أليم.

وتخلف وفاة الفنان بشكل عام حزنا كبيرا في الساحة الفنية، حيث يفتقد الفنانون زميلهم الراحل ويتذكرون مناقبه باستمرار، كما تعد وفاة الفنان خسارة للوسط الفني، وأعماله ستبقى محفوظة في أذهان عشاقه وزملائه.

ويبقى الأثر الذي تركه الفنان الراحل خالدا في قلوب عشاقه الذين لا يستطيعون نسيان من أدخل البهجة والسرور على قلوبهم ورسم البهجة على شفاههم.

وخسر الوسط الفني في 2019 مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض أبرز الفنانين الراحلين خلال هذا العام:

– “عملاق السينما الهندية” المخرج مرينال سين

شهد مطلع العام 2019 وفاة المخرج الهندي مرينال سين الذي توفي يوم 3 يناير عن عمر يناهز 95 عاما.

ولد المخرج الراحل يوم 14 مايو عام 1924 في بنغلاديش، وفي العام 1955 قدم أول أفلامه والذي حمل اسم رامات بهور.

ونال الفنان الراحل مجموعة كبيرة من الجوائز أبرزها الجائزة الوطنية 7 مرات، جائزة بادما بوشان، وجائزة دادا ساهيب فالك وغيرها من الجوائز الدولية والعالمية.

وقدم المخرج الراحل للسينما العالمية والهندية مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها كالكتا، الفدائي، حكاية قرية، وأمان بهبان الذي يعد فيلمه الأخير والذي أخرجه في العام 2002.

– المخرج المصري أسامة فوزي

خسرت الساحة في الفنية في 8 يناير 2019 المخرج المصري أسامة فوزي الذي توفي عن عمر يناهز 58 عاما.

ولد أسامة فوزي يوم 19 مارس 1961، وتخرج من المعهد العالي للسينما في العام 1984، اشتهر بأفلامه المثيرة للجدل وبخاصة تلك التي تناولت قضايا حساسة في الديانة المسيحية التي كان يؤمن بها قبل أن يدخل في الإسلام.

ويعد فيلم عفاريت الإسفلت الذي صدر في العام 1996 أول أفلامه التي يخرجها، ليقدم بعده عددا من الأعمال أبرزها جنة الشياطين وغيرها، وتوقف في العام 2009 عن الإخراج لعدم استطاعته الحصول على فرص ولنقص الموارد.

نال المخرج الراحل عددا من الجوائز أبرزها الجائزة الذهبية في دمشق، وجائزة مهرجان خربكا، بالإضافة إلى تكريم من المعهد العالي العربي.

– الأمريكي لوك بيري

شهد يوم 3 مارس 2019 وفاة الممثل الأمريكي بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة يوم 27 فبراير.

وولد الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره في مسلسل بيفرلي هيلز 90210 يوم 11 أكتوبر عام 1966 في مدينة مانسفيلد في ولاية أوهايو الأمريكية، وقدم خلال حياته مجموعة من الأعمال الفنية المميزة.

– المصري محمود الجندي

فقدت الدراما المصرية والعربية برحيل النجم محمود الجندي واحدا من أبرز فرسانها، ففي 11 أبريل 2019 فارق الفنان المصري الحياة عن عمر يناهز 74 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية أودت بحياته.

ولد محمود الجندي يوم 24 نوفمبر 1945 في مركز أبو المطاير في محافظة البحيرة، وبدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن العشرين، وفي رصيده العديد من الأعمال الدرامية، المسرحية، بالإضافة لعدد كبير من الأفلام ومن أبرزها هجرة الصعايدة، فيلم شمس الزناتي، واحد من الناس، التوت والنبوت، الظاهر بيبرس وغيرها من الأعمال.

– الفنانة المصرية محسنة توفيق

رحلت الفنانة المصرية القديرة محسنة توفيق عن عالمنا يوم 7 مايو 2019 عن عمر يناهز 80 عاما.

ولدت الفنانة محسنة توفيق في مدينة الجيزة عام 1939، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام والأعمال الدرامية أبرزها فيلم العصفور حيث أدت دور بهية التي أصبحت رمزا للوطنية في مصر بعد عرض الفيلم، وفيلم وداعا بونابرت، مسلسل ليالي الحلمية، والشوارع الخلفية، وأم كلثوم وغيرها من الأعمال.

– المصري فاروق الفيشاوي

شهد يوم 25 يوليو 2019 رحيل النجم المصري فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ولد الفنان الراحل في 5 فبراير 1952 بإحدى قرى مركز سرس الليان في محافظة المنوفية، وبدأ نجمه يبزغ في سماء الدراما المصرية من خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا، ومن ثم اشتهر في بداية الثمانينات من خلال مشاركته في فيلم المشبوه.

شارك الفنان الراحل في أكثر من 130 عملا دراميا بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله القاتلة، الطوفان، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، نساء خلف القضبان، القبضة الحديدية وغيرها.

– المغربي عبد الله العمراني

شكلت وفاة الفنان المغربي عبد الله العمراني خسارة كبيرة للمسرح المغربي والعربي، وتوفي العمراني يوم 14 مايو 2019 عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ولد عبد الله العمراني في مدينة مراكش المغربية عام 1941، وبدأ مسيرته من مراكش في خمسينيات القرن الماضي، ومن ثم انتقل إلى الرباط ليكمل مسيرته الفنية، وبدأ نجمه بالسطوع بعد مشاركته في فيلم ليالي أندلسية الذي عرض في العام 1962.

ومن ثم شارك في فيلم الرسالة ومسلسل يسوع الناصري، وسلسلة مريم الناصرية، بالإضافة لعدد كبير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات أبرزها مصر القديمة، السراب، نساء ونساء، ماجد، وعودة الملك لير والذي يعد آخر أعماله.

– المصري عزت أبو عوف

خسر الوسط الفني المصري والعربي يوم 1 يوليو 2019 واحد من أهم وأبرز نجومه، ففي هذا اليوم رحل عن دنيانا النجم عزت أبو عوف بعد صراع طويل مع مرض الكبد والقلب.

ولد أبو عوف في 21 أغسطس عام 1948، وعلى الرغم من تخرجه من كلية الطب إلا أن حبه للتمثيل دفعه لدخول المجال الفني، وكانت بداياته مع فرقة بلاك كوتس الشهيرة، وبعد حلها أسس مع أخوته فرقة الفور إم التي كانت سببا في نجاحاته وشهرته في ثمانينيات القرن الماضي.

وفي العام 1992 دخل عالم التمثيل ويعد مسلسل أيس كريم في جليم أول المسلسلات التي شارك بها.

ويعد عزت أبو عوف واحدا من أكثر الفنانين غزارة في الأعمال، وتجاوزت أعماله ال200 عمل فني، ومن أبرز أعماله زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود، طيور الظلام، ولا تراجع ولا استسلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، شيخ العرب همام، الملك فاروق، وغيرها من الأعمال.

– البحرينية صابرين بورشيد

شكل رحيل الفنانة الشابة صابرين بورشيد في تركيا يوم 22 يوليو 2019 عن عمر يناهز 34 عاما صدمة كبيرة في الوسط الفني العربي والخليجي.

ولم تقاوم الإعلامية والفنانة الشابة المرض كثيرا، حيث أصيبت بـ3 أورام ليفية في الجهة اليسرى من رأسها مما جعلها تنام كثيرا ولا تتعرف على أصدقائها، وتوفيت خلال رحلة علاجها.

ولدت صابرين بورشيد في العاصمة البحرينية المنامة يوم 11 يونيو 1985، ودخلت المجال الإعلامي عام 2009 من خلال برنامج صيف البحرين، وفي العام 2012 دخلت مجال التمثيل من خلال مسرحية مصباح زين، وفي العام 2014 شاركت في مسلسل أهل الدار، لتشارك بعدها في عدد من المسلسلات أبرزها كسر الخواطر، النور، حياة ثانية، أجندة، عشاق رغم الطلاق وغيرها.

– اللبناني سيمون أسمر

خسرت الساحة الفنية العربية واللبنانية في العام 2019 واحدا من أهم المخرجين وهو المخرج سيمون أسمر الملقب بصانع النجوم.

وتوفي سيمون أسمر يوم 11 سبتمبر 2019 عن عمر يناهز 76 عاما بعد معاناته من مرض الكلى.

وولد أسمر في الصوفند يوم 2 يناير 1943، ودرس الإخراج في باريس، وفي العام 1972 بدأت شهرته من خلال برنامج استديو الفن للمواهب والذي كان البرنامج الأول من نوعه في الوطن العربي.

وقدم المخرج اللبناني أكثر من 100 عمل، ونال أكثر من 20 جائزة أبرزها أفضل مبدع تلفزيوني، ومفتاح سيدني.

وساهم المخرج الراحل في إطلاق مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم ماجدة الرومي، وليد توفيق، عاصي الحلاني، راغب علامة، نوال الزغبي، ووائل كفوري، وغيرهم.

– التونسي شوقي الماجري

خطف الموت في العام 2019 المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عنّا يوم 10 أكتوبر 2019 عن عمر يناهز 58 عاما بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وولد شوقي الماجري في العاصمة التونسية يوم 11 نوفمبر 1961، وبدأ مسيرته في عالم الإخراج عام 1998 من خلال إخراجه للجزء الثاني من مسلسل أخوة التراب، توالت بعدها أعماله ومن أبرزها الأرواح المهاجرة، أسمهان، الاجتياح، أبو جعفر المنصور، هدوء نسبي ومسلسل دقيقة صمت الذي يعد آخر أعماله.

– المصري هيثم أحمد زكي

فجع الوسط الفني المصري والعربي يوم 7 نوفمبر 2019 برحيل النجم الشاب هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.

وولد هيثم أحمد زكي في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 أبريل 1985، وبدأ مسيرته الفنية عام 2006 باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد وفاة والده.

وفي العام 2010 قدم ثاني أعماله حيث شارك في مسلسل الجماعة، لتتوالى بعدها أعماله الفنية ومن أبرز هذه الأعمال الكنز، الصفعة، السبع والصبايا، أستاذ ورئيس القسم.

– السعودي طلال الحربي

فجع الوسط الفني السعودي بوفاة الفنان السعودي طلال الحربي يوم 20 أكتوبر 2019 عن عمر يناهز 63 إثر تعرضه لحادث سير في جدة.

ولد طلال الحربي في الطائف يوم 4 أغسطس 1956، وفي العام 1989 بدأ بالعمل في مجال الإذاعة في جدة، ليقدم بعدها العديد من البرامج الإذاعية من أبرزها مسلسل حارة الشيخ، أنت طالق، السلطانة، لن أخضع لرجل، والجزء الثاني من بنات الملاكمة الذي يعد آخر أعماله الفنية، إذ تعرض للحادث بعد الانتهاء من تصويره.

