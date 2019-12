التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب «ذا فويس»

فاز الشاب التونسي مهدي عياشي مساء السبت، بلقب “ذا فويس” ضمن برنامج تقدمه شبكة mbc، لاكتشاف المواهب الغنائية.

واختار الجمهور عياشي من ضمن أربعة متسابقين، تنافسوا على الوصول إلى المرحلة النهائية في الموسم الخامس من البرنامج. وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني المقام في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية، وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتينوم ريكوردز السعودية. وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة، وقال علامة لرويترز: “نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل.. فنحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة”. ويشهد لبنان أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، حيث خرجت مظاهرات منذ أكثر من شهرين ضد النخبة الحاكمة. وقال علامة: “لا شك أن مهدي صوت ثابت جدا ومتمكن ويعرف تماما كيف يستعمل صوته في الأماكن الصح وعنده خامة صوت حلوة مطواعة تخوله الغناء بالألوان التراثية والطربية، يعرف كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء وهو يستحق أن يكون ذا فويس”. وأضاف بعد إعلان النتيجة أن رهانه على عياشي لم يكن من فراغ، موضحا “آمنت بهذا الصوت الدافئ، اللاعب على سلم موسيقي بتقنية عالية كمن يلاعب ريشة، فهو فنان يتمتع بأحاسيس عابرة للروح، يتمايل مع ألوان النوتة شرقا وغربا.. مهدي طار بنا اليوم، وأطاح بكل الرهانات الأخرى”. وتبارى عياشي مع ثلاثة متسابقين آخرين هم المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد والذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن فريق الفنان المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعا متنوعا. ومن فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وصلت المتبارية المصرية إيمان عبد الغني التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد. وقدم كل من المتسابقين الأربعة أغنيتين منفصلتين قبل انتهاء التصويت وإعلان النتيجة، وقدم المتسابقون الأربعة أغنية مشتركة قبل إعلان النتيجة وهي (حب الأيام) من كلمات المصري أحمد راؤول وألحان وتوزيع اللبناني جان ماري رياشي. وشهدت الحلقة الختامية من برنامج أحلى صوت تقديم أغنيات جديدة لنجوم البرنامج فغنت سميرة سعيد (هوليلا)، وقدمت أحلام أغنية جديدة بعنوان (أنا مدري عن الناس)، واختار الفنان راغب علامة أغنية خليجية لجمهوره بعنوان (كان غيرك أشطر)، وغنى الفنان محمد حماقي (يا ستار). وغنى عياشي في الحفلة النهائية أغنية مدرسة الحب للفنان العراقي كاظم الساهر، وأخرى من التراث التونسي تحمل عنوان (عرضوني). وحمل عياشي على المسرح العلم التونسي شاكرا جمهورا صوّت له إلكترونيا، على مدى أسبوع كامل من تاريخ بدء الحلقة النهائية.

