ما حقيقة أصوات الحوت الأزرق في البحر المتوسط؟

أوضحت وزارة البيئة المصرية حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سماع أصوات للحوت الأزرق بسواحل مصر الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ اليوم الأحد، إنه في إطار متابعة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أنها صادرة عن الحيتان الزرقاء، تواصلت فرق العمل التابعة للوزارة بمحميات المنطقة الشمالية مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع، وتوصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي.

ورجح البيان أن تكون تلك المقاطع مصطنعة عمدا بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو، موضحًة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.

وأكدت الوزارة في بيانها وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط، وأن تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشر إيجابي على سلامة الوضع البيئي ونجاح للمجهودات الدولية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة بمشاركة مصرية فاعلة للحفاظ على الحيتان من الانقراض، وذلك للدور الفعال الذي تلعبه تلك الكائنات في التوازن البيئي واستقرار النظم البيئية بالبحر المتوسط وبحار ومحيطات العالم كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم القيام بأي تصرفات من شأنها ازعاج أو إحداث ضرر بأي من الحيتان في حالة رصدها، مع الوضع في الاعتبار أن جميع الحيتان التي تتواجد في البحار المصرية غير ضارة بالإنسان، ولم يسبق أن تم تسجيل أي حادث احتكاك مباشر أو غير مباشر من تلك الأنواع مع البش .

