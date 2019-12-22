فيسبوك تستحوذ على شركة ألعاب جديدة

في إطار سعيها لمنافسة جوجل ومايكروسوفت.. قامت شركة فيسبوك الأمريكية بالاستحواذ على شركة PlayGiga الإسبانية الناشئة.

وتقدم الشركة الإسبانية خدمات الألعاب السحابية في عدد من الدول الأوربية، الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وأشارت مجموعة من التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 70 مليون يورو، دون أن تؤكد أو تنفي فيس بوك هذا الرقم.

وأكدت شركة PlayGiga استمرارها في تقديم الألعاب السحابية ولكن في مهمة جديدة دون أن تتحدث عن صفقة البيع.

الجدير بالذكر أن فيس بوك قدمت في وقت سابق خدمة ألعاب مباشرة في تطبيق مسنجر، حيث أتاحت الفرصة للمستخدمين للعب الألعاب على الإنترنت دون الحاجة لتثبيتها معتمدة في ذلك على الخدمات السحابية.

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