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التونسي مهدي عياشي يفوز بلقب “The Voice”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المتسابق التونسي مهدي عياشي من تحقيق لقب برنامج المواهب الموسيقية أحلى صوت (The Voice) في موسمه الخامس بعد منافسة قوية من بقية المشتركين.

وحقق النجم التونسي التابع لفريق راغب علامة أعلى نسبة من تصويت الجمهور متفوقا على كل من رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، إيمان عبد الغني من فريق أحلام، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

وسيحصل الفنان التونسي الشاب على جائزة قيمة وهي ألبوم غنائي تنتجه له شركة بلاتينوم ريكوردز للإنتاج والتوزيع الفني.

وعبر السوبر ستار راغب علامة عن سعادته بتتويجه عياشي باللقب، وقال إنه راهن عليه منذ مراحل البرنامج الأولى بسبب خامة صوته التي تتيح له أداء العديد من الألوان بطريقة مميزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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