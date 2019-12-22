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فيلم “حرب النجوم” يدخل التاريخ بإيرادات “أول يوم”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فيلم حرب النجوم صعود سكايووكر من حصد 40 مليون دولار أمريكي في أول يوم عرض له في أمريكا وكندا.

وقالت شركة والت ديزني إن الفيلم الجديد أصبح خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في التاريخ في أول أيام عرضه.

ويعد هذا الفيلم ختاما للسلسلة التي بدأت في العام 1977، والتي تم تصنيفها كثاني أكثر سلسلة أفلام تحقيقا للإيرادات بإيرادات تجاوزت 9.2 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن السلسلة الشهيرة بدأت قبل 42 عاما بتقديم المخرج والمنتج جورج لوكاس لشخصية البطل لوك سكايووكر، وقدم جورج خلال هذه السلسلة مجموعة كبيرة من المحاربين والروبوتات الفضائية التي أعجبت المشاهدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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