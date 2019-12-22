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بريطانية تخسر 96 كغم من وزنها.. تعرّف على قصتها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت البريطانية إليزابيث واتكينز البالغة من العمر 38 عاما منذ صغرها من زيادة كبيرة في وزنها.

وحاولت المرأة البريطانية مرارا وتكرارا إنقاص وزنها والتخلص من عادات الأكل غير الصحي دون جدوى.

واستمر وزنها بالزيادة حتى وصل إلى 171 كغم في عمر ال36، وتسببت زيادة الوزن بمشاكل كبيرة للمرأة التي تعيش في مدينة الأميرة ريسبور الواقعة في مقاطعة باكينغهامشير، حيث أصبحت تخشى الخروج من المنزل، لكي تتفادى نظرات وتعليقات الناس.

وفي العام 2017 قررت وضع حد نهائي لمسألة زيادة الوزن، فخضعت لعملية جراحية في المعدة، وبعد العملية أصبحت تتناول 700 سعرة حرارية يوميا لمدة سنة كاملة، وساهم هذا الأمر في فقدانها 6 كغم شهريا، وبعد ذلك أصبحت تتناول 1200 سعرة حرارية يوميا ليستمر وزنها بالنزول حتى وصل إلى 75 كغم فقط.

وعبرت المرأة البريطانية عن سعادتها بهذا الأمر، وأكدت بأن أقاربها وعائلتها لم يتعرفوا عليها عندما مرت بالقرب منهم، وقالت إنها أصبحت رشيقة واستعادت ثقتها بنفسها، وإن عروض الزواج بدأت تنهال عليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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