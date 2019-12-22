بالفيديو.. كلب شجاع يلقي القبض على أحد المطلوبين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله الكلب البوليسي دوق وهو يلقي القبض على أحد المطلوبين.

وكان دوق في مهمة مع إحدى وحدات شرطة مدينة فونتانا الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء قيامها بمطاردة رجل هدد زوجته السابقة.

وبعد أن صدمت سيارة الشرطة سيارة المطلوب وألقت على نوافذها كرات مطاطية قام الكلب دوق بالقفز إلى داخل السيارة من خلال تحطيم زجاج النافذة، وأجبر الرجل على الاستسلام.

ونال الكلب دوق إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا عليه اسم الكلب البطل، وأعظم كلب للشرطة.

من جانبه قال مدرب الكلب دوق أن كلبه نفذ الأشياء التي يتم تدريبه عليها بشكل أسبوعي.

يذكر أن شرطة ولاية كاليفورنيا تلقت عدة طلبات من ولايات أخرى بعيدة من أجل استعارة الكلب دوق لاستخدامه في عمليات القبض على المجرمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية