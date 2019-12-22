إطلاق سماعة لاسلكية تشحن من خلال الضوء

كشفت شركة JBL الأمريكية عن سماعة لاسلكية جديدة تشحن بطاريتها من خلال الضوء أطلقت عليها اسم Reflect Eternal.

وزودت الشركة الأمريكية السماعة الجديدة بألواح Power foyle التي تقوم بشحن بطارية السماعة بشكل تلقائي عند تعرضها لأشعة الشمس، أو أضواء الإنارة المنزلية أو المكتبية.

وقالت الشركة الأمريكية إن تعريض السماعة لأشعة الشمس لمدة ساعتين ونصف سيجعلها تعمل لمدة يوم كامل، أو الاستماع للموسيقى لمدة 3 ساعات متواصلة.

وتتميز السماعة بوجود ميكرفونات خارجية تتيح المجال للمستخدم للاستماع للأصوات المحيطة به دون الحاجة لنزع السماعة من رأسه، بالإضافة لإمكانية التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية، نظرا لدعمها المساعد الصوتي لغوغل.

وستحتوي السماعة الجديدة على منفذ USB يستخدم من أجل شحن السماعة.

يذكر أن JBL ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 99 دولارا أمريكيا.

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