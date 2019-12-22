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مايكروسوفت تكشف موعد إطلاق متصفحها الجديد

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة مايكروسوفت الأميركية عن الموعد الرسمي لإطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge.

وقالت الشركة الأمريكية إن الإصدار الجديد سيصل للمستخدمين من خلال التحديث الذي سيحصل عليه ويندوز 10 في 15 يناير القادم.

وأكدت مايكروسوفت على أن متصفحها الشهير سيأتي بشعار جديد يعتمد في أساسه على نواة جوجل كروم.

وسيعمل الإصدار الجديد بشكل متوافق مع ويندوز 7، ويندوز8، ويندوز 10، ونظام Mac OS.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن التحديث سيكون إلزاميا لجميع المشتركين، وسيصل إليهم بشكل تدريجي.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت اعتمدت على كروميوم في إطلاق النسخة المتطورة من متصفح Edge.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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