مايكروسوفت تكشف موعد إطلاق متصفحها الجديد

كشفت شركة مايكروسوفت الأميركية عن الموعد الرسمي لإطلاق الإصدار الجديد من متصفحها Edge.

وقالت الشركة الأمريكية إن الإصدار الجديد سيصل للمستخدمين من خلال التحديث الذي سيحصل عليه ويندوز 10 في 15 يناير القادم.

وأكدت مايكروسوفت على أن متصفحها الشهير سيأتي بشعار جديد يعتمد في أساسه على نواة جوجل كروم.

وسيعمل الإصدار الجديد بشكل متوافق مع ويندوز 7، ويندوز8، ويندوز 10، ونظام Mac OS.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن التحديث سيكون إلزاميا لجميع المشتركين، وسيصل إليهم بشكل تدريجي.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت اعتمدت على كروميوم في إطلاق النسخة المتطورة من متصفح Edge.

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